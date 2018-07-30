منة فضالي تهنئ ساموزين: أنا في حالة حب حقيقي مع أغنيتك

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هنأت الفنانة منة فضالي، الفنان ساموزين علي إطلاق أغنيته الجديدة "أول ما تبتسميلي".

ونشرت منة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة لساموزين من كليبة الجديد، وعلقت: "ألف مبروك لأعز أصدقائي سامو زين، على أغنيته الجديدة أول ما تبتسميلي، أنا في حالة حب حقيقي مع أغنيتك، حقيقي أنا أقدرك يا سامو".

يذكر أن ساموزين طرح أغنية "أول ما تبتسميلي" عبر قناة مزيكا بموقع "يوتيوب"،" تعاون فيها ساموزين مع الشاعر تامر حسين، وتوزيع طارق توكل.

وتطرح الشركة المنتجة الألبوم الجديد للفنان ساموزين خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما انتهى ساموزين من تسجيل جميع الأغانى وطرح بوسترات دعائية للألبوم منذ أيام للدعاية قبل طرحه بالأسواق.



