«الخطيب»: «النجمة الرابعة» حدثٌ يستحق التوقف أمامه

أعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الاثنين عن تغيير قميص فريق كرة القدم بالنادي ليحمل أربع نجوم بدلا من ثلاثة.



وتشير النجوم الأربع إلى تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المحلي في مصر 40 مرة.



وجاءت هذه الخطوة خلال حفل تتويج الفرق الرياضية الفائزة بالبطولات المحلية والقارية على كافة المستويات الفردية والجماعية، والذي أقيم مساء اليوم، الاثنين، على ستاد التتش بالجزيرة.



وقال الخطيب، إن الجميع سوف يشاهد إضافة النجمة الرابعة على شعار النادي، اعتبارًا من اليوم، مشيدًا بإنجازات أجيال فريق الكرة المتعاقبة جيلًا وراء جيلٍ، حتى تمكن الأهلي من الفوز ببطولة الدوري 40 مرة.



وأكد الخطيب أن ما تحقق من بطولات غير موجود في أي مكان داخل مصر أو إفريقيا أو الوطن العربي إلا في النادي الأهلي.



وأضاف "هدفنا دائما هو المركز الأول في جميع البطولات التي نشارك بها، وهذا هو هدفنا الموسم المقبل".



وأشار إلى إن النادي الأهلي حقق خلال الموسم المنقضي 296 بطولة فردية وجماعية، وهو رقم فلكي يستحق التقدير والشكر والثناء من الجميع في النادي.



وأكّد أن هناك 700 لاعب ولاعبة في الأهلي حققوا هذا العدد الكبير من الإنجازات والبطولات في جميع البطولات الفردية والجماعية.