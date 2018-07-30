إخلاء قطار ألماني بعد العثور على وعاء يحتوي على مادة غير محددة

أعلنت الشرطة الألمانية استدعاء فرق الإنقاذ لإخلاء قطار فائق السرعة، جنوبي البلاد، يوم الأحد بعد أن عثر أحد الركاب على وعاء مسطح دائري الشكل وشفاف "طبق بتري" يحتوي على مادة غير محددة.



وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القطار الذي كان في طريقه من فورتسبورج إلى فرانكفورت تم إخلائه في محطة أشافنبورج بعد أن أخطر الراكب فرقة الإطفاء.



وتمت رفع الوعاء بعد تطبيق بروتوكولات أمان صارمة.



وفقا للتحقيقات الأولية، لم يصب أحد. كما تم اختبار الهواء في القطار ولم يتم تسجيل أي ملاحظات.



كما تم فصل العربة التي عثر فيها على الوعاء واستأنف القطار رحلته بعد تأخير دام ساعتين.



وتم نقل الوعاء، الذي عادة ما يستخدمه علماء الأحياء لزراعة الخلايا، إلى مختبر ليتم فحصه. ولا يعتقد المسؤولون أن تكون المادة التي بداخله سامة.