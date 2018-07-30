«التعليم» تناقش خطة الإدارة العامة للجودة للعام الدراسي 2018-2019

بحثت إيمان صبحي مدير عام الإدارة العامة للجودة، اجتماعا مع مديري التعليم الابتدائي بالمديريات التعليمية ومديري إدارات الجودة بالمديريات التعليمية، عدة موضوعات تتعلق بتحقيق متطلبات الجودة داخل المدارس، وعرض بعض التحديات التي تحول دون تقدم المدارس للحصول علي الاعتماد.

وبحسب بيان لوزارة التعليم، اليوم، فقد قامت مدير الإدارة العامة للجودة خلال الاجتماع بعرض تقديمي عن نموذج خطة الإدارة العامة للجودة للعام الدراسي 2018-2019، مؤكدة خلاله أهمية الجودة في العملية التعليمية، ومراحل الجودة في التعليم، والتقويم الذاتي وأهميته في حل مشكلات الحياة المدرسية، وخفض الكثافات في المدارس المستهدفة علي المدى الطويل.

ووجهت «صبحي» مسئولي وحدات الجودة بالمديريات بوضع خطة عمل لإدارات الجودة بالمديريات في إطار زمني منبثقة من خطة الإدارة العامة للجودة، والعمل علي سد عجز ونقص المعدلات بأقسام الجودة بالإدارات، وتفعيل المحاسبية عند الامتناع عن التقدم للاعتماد أو رفض الموجهين سد العجز بالمدارس المستهدفة.