ينطلق الدوري المصري الممتاز في نسخته 2018-2019 بعد أيام قليلة، في موسم يبدو قويًا لاسيما وأن فترة الإنتقالت الصيفية كانت مبشرًة للعديد من الفريق التي تسعي للمنافسة علي اللقب، وكان من ضمن ما دعمت به الفرق قوامها هما "المدربين".

حيث يشهد هذا الموسم تواجد 4 مدربين من جنسيات مختلفة يخوضون منافسات الدوري لأول مرة، من بين هولاء مدربي الزمالك والإسماعيلي.

ويظهر في الدوري 4 مدربين جدد هم السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، والجزائري خير الدين مضوي مدرب الإسماعيلي، واليوناني تاكيس جونيس مدرب وادي دجلة، والبرزيلي ألبرتو فايلنتم نيتو مدرب بيراميدز.

وتستعرض «الشروق» مشوار وتاريخ المدربين المتواجدين في الدوري للمرة الأولى

كريستيان جروس

تولى جروس تدريب الزمالك لمدة موسمين بداية فترة الإنتقالات الصيفية الجارية خلفًا لخالد جلال المدرب السابق، وسيتقاضى صاحب الـ64 عاما راتب مليون دولار في الموسم الواحد.

أخر محطات جروس

أخر محطات جروس التدريبة كانت مع فريق الأهلي السعودي الذي قاده مرتين خلال الـ4 سنوات الماضية، اخرها موسم 2016-2017 التي استمرت لموسم واحد.

وقاد جروس الأهلي في الفترة الأولى بـ 82 مباراة فاز فى 57 مباراة وتعادل فى 18 وهزم فى 7 مباريات.

أما الفترة الثانية والأخيرة له تولى قيادة الفريق خلالها فى 37 مباراة، فاز فى 24 مباراة وتعادل فى 6 مباريات وهزم فى 7 مباريات، وشارك معه 28 مباراة.

توج جروس مع الأهلي السعودي بـ3 بطولات : كأس ولى العهد السعودي موسم 2014-2015، والدوري السعودي للمحترفيين موسم 2015-2016، وكأس السعودية موسم2015-2016.

مشوار جروس التدريبي

قاد السويسري العديد من الأندية قبل تولي قيادة القلعة البيضاء وهي كالأتي: نادي اف سي ويل السويسري ونادي جراسهوبرز السويسري، ونادي توتنهام الإنجليزي، ونادي شتوتجارت، ونادي بازل السويسري، ونادي يانج بويزالسويسري، والأهلي السعودي.

خير الدين مضوي

تولى الجزائري خير الدين مضوي قيادة الإسماعيلي هذا الموسم خلفًا للبرتغالي بيدرو بارني المدرب السابق، حيث يسعى الإسماعيلي من التعاقد مع مضوي إلي المنافسة علي دوري أبطال إفريقيا التي سبق للجزائري التتويج بها مع وفاق سطيف الجزائري 2014 والسوبر الإفريقي عام 2015.

مشوار مضوي التدريبي

أشرف مضوي علي تدريب كبار الأندية العربية علي الرغم من سنه الصغير، إلا إن الجزائري صاحب 41 عام، أثبت أنه صاحب شخصية وأسلوب قويين ومن هذه الأندية التي دربها هي وفاق سطيف الجزائري، الوحدة السعودي، والنجم الساحلي التونس.

مضوي إسم من نور

شهد موسم 2013-2014 مولد مضوي التدريبي على الساحة الإفريقية، عندما تولى قيادة وفاق سطيف الجزائري، الذي توج معه بدوري أبطال إفريقيا 2014 ليصبح أصغر مدرب يتوج باللقب الإفريقي ويكتب اسمه بأحرف من نور، خاصة وأن الفريق الجزائري حقق اللقب بعد 25 عاما من غياب البطولة عن خزائن النادي.

كما حقق مضوي لقب السوبر الإفريقي والسوبر الجزائري 2015، والدوري الجزائري2017، والمركز الخامس بكأس العالم للأندية عام 2014، وحصل المدرب الجزائري على أفضل مدرب في القارة السمراء لعام 2014 لتكون مسك الختام لموسم مليء بالبطولات والألقاب لهذا المدرب.

تاكيس جونيس

تولى اليوناني تاكسي جونيس تدريب وادي دجلة بداية الموسم الحالي خلفًا لطارق العشري الذي أعلن إستقالته بنهاية الموسم الماضي، وكان جونياس مدربًا لنادي إيرجوتليس اليوناني الذي يتواجد بدوري الدرجة الثانية هناك، والذي يملكه ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة.

جونيس كلاعب محترف

جونيس هو لاعب دولي سابق ليس له تاريخ حافل مع المنتخب اليوناني، حيث لم يشارك مع منتخب بلاده سوي في مبارتين سجل خلالهما هدف وحيد من ركلة جزاء.

لعب مدرب دجلة لعدة أندية يونانية وأوروبية أهمها: نادي أولمبياكوس اليوناني ونادي سبورتنج خيخون الإسباني ونادي كروتوني الإيطالي.

مشواره كمدرب

تولي صاحب الـ46 عام تدريب عدد من الإندية اليونانية المغمورة، قبل توليه تدريب وادي دجلة من أبرزها : نادي جلايفاد، ونادي إبيسكوبي، ونادي كاليثيا، إيرجوتليس.

ألبرتو فايلنتم نيتو

تولى البرازيلي ألبرتو فايلنتم نيتو تدريب نادي بيراميدز بداية الموسم الحالي وهو النادي الذي يشارك للمرة الثالثة في الدوري المصري وتغير إسمه إلى بيراميدز في الموسم الجديد بعد شراء النادي من قبل مستثمرين عرب حيث يطمح النادي للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم بعدما ضم العديد من النجوم من الدوري المصري وبعض اللاعبين الأجانب.

ألبرتو كلاعب

مسيرة ألبترو كلاعب بدأت في عام 1996 مع نادي جواراني البرازيلي ولعب لعدد من أندية البرازيلي وهي أتلتيكو بارانينزي وساو باولو وفلامنجو ثم بعض الأندية الإيطالية وهي أودينيزي وسيينا قبل الإعتزال مع بارانيزي البرازيلي في 2010.

مسيرة ألبرتو التدريبية

تولى المدرب البرزيلي صاحب الـ 43 عامًا تدريب فريقين برازيليين قبل توليه قيادة بيراميدز هما نادي بالميراس كمدرب مساعد في موسمي 2016-2017 و2017-2018، ثم مدرب لنادي بوتافوجو في 2018 قبل الرحيل والتعاقد مع بيراميدز.

خاض البرتو فايلنتم نيتو كمدرب 27 مباراة، فاز في 12 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات.