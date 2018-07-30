ألماني يغادر مستشفى بالنرويج بعد مهاجمة دب قطبي له

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غادر رجل ألماني مستشفى في النرويج، اليوم الاثنين، بعد مهاجمة دب قطبي له في منطقة شبيتسنبرجن، وهي أرخبيل نرويجي بالمحيط المتجمد الشمالي، وذلك بحسب ما أعلنته المستشفى اليوم.

يشار إلى أن الألماني هو عضو بطاقم سفينة "بريمن" الألمانية السياحية التي تقوم برحلات استكشافية إلى القارة القطبية الشمالية.

وكان الرجل قد نزل إلى اليابسة أول أمس السبت بصحبة زملائه -ولكن دون وجود سائحين معهم- في الأرخبيل الواقع بالقطب الشمالي، بحسب شركة "هاباج لويد كروسز" الألمانية المنظمة للرحلات البحرية للسفينة.

وأضافت الشركة أن الدب أصاب الرجل في رأسه، وضربه أفراد الطاقم الآخرون بالرصاص.

وذكرت الشرطة في منطقة شبيتسنبرجن المعروفة حاليا أيضا باسم سفالبارد أن الضحية، 42 عاما، وباقي أفراد الطاقم البالغ عددهم 11 شخصا كانوا يعدون لجولة للركاب.

وقال رئيس الشرطة أولي جاكوب مالمو إن الطاقم كان يحاول في الأساس صرف الدببة من خلال إطلاق النار من مسدس ألعاب نارية.

وأضاف أنه تم نقل الدب المقتول إلى أكبر مستوطنة في الأرخبيل لفحصه مرة أخرى حاليا.

وتحذر السلطات في سفالبارد دائما من الخطر الذي يصدر من الدببة القطبية، كما توصى دائما الأشخاص الذين يمشون خارج المستوطنات بحمل أسلحة نارية وغيرها من المعدات لردع الحيوانات.