تأجيل محاكمة ميرهان حسين وضابطي الهرم في «كمين المنصورية» لـ10 سبتمبر

قررت محكمة جنح الهرم، الإثنين، تأجيل محاكمة الفنانة ميرهان حسين ومساعدتها "رفيقة.ب" وضابطين بقسم الهرم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كمين المنصورية" التي وقعت في 2016، لـ10 سبتمبر المقبل لمناقشة الشهود.

وتمسك المحاميان عاصم قنديل المحامى وهشام عز الدين دفاع المتهمتين الأولى والثانية على مناقشة شهود الواقعة والذي سبق وأن أدلوا بأقوالهم فى تحقيقات النيابة، فضلًا عن استدعاء شهود جدد وهم عمال "نصبة شاي" فى موقف السيارات الذي وقعت بجواره الأحداث.

فيما حضر محمد عبد العزيز المحامى وبرفقته موريس إيهاب عن المتهمين الثالث والرابع (ضباط الشرطة) وهم كلًا من "م.ت" و"إ.ب"، وأبدوا استعدادهم للمرافعة.

ولم تحضر "ميرهان"، الجلسة التي عقدت ظهر اليوم.

كانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، أحالت الفنانة ميرهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت أيضًا الضابطين بقسم الهرم "م.ت" و"إ.ب"، بتهمة التعدي على الفنانة الشابة وسبّها في مايو 2016.

وتعود أحداث القضية، أثناء مرور الفنانة ميرهان حسين بكمين شرطة المنصورية، واستوقفها ضابطي الشرطة ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت باحتجازها وإحالتها للنيابة للتحقيق. وأثناء التحقيقات اتهمت الفنانة الضابطين بالاعتداء الجنسي عليها وهتك عرضها أثناء احتجازها في قسم الهرم بينما اتهم الضابطان الفنانة بالقيادة تحت تأثير مخدر والتعدي عليهما.

وكشفت التحقيقات أن 4 سجينات أكدن أن الضباط لم يعتدوا عليها، وأنها تحدثت معهن بصورة طبيعية، حتى تم اصطحابها للنيابة في اليوم التالي.

كما أكد 6 من أفراد كمين قوة الهرم في التحقيقات صحة أقوال ضباط الكمين، حيث قالوا إنها اقتحمت الكمين الأمنى وهى فى حالة سكر وصدمت أحد الضباط، وبعد استيقافها للاطلاع على أوراقها ورخصة قيادتها تشاجرت مع أفراد الكمين وصفعت أحد الضباط على وجهه وتعدت على الباقين بالضرب.

واتهمت ميرهان الضابطين بالتعدي عليها داخل القسم وكذلك ضابط الكمين، بأن سبها وعاملها بعنف بعد سقوط رخصة القيادة من يديه، واصطدامه بسيارتها أثناء التقاط الرخص من على الأرض.

وذكرت أن "الضابط تعدى عليها بالضرب، وأن سبها لضباط الكمين كان رد فعل طبيعي لما تعرضت له من ضرب وإهانة".