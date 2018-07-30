ترامب يؤيد موقف إيطاليا الحازم بشأن قضية الهجرة غير الشرعية

أيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موقف إيطاليا الذي وصفه بـ" الحازم" بشأن قضية الهجرة غير الشرعية وما اتخذته من إجراءات صارمة مؤخرًا فيما يتعلق بتعزيز الأمن على حدودها.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال لقائه برئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، بالبيت الأبيض نقله تليفزيون "ٍسي إن إن " الأمريكي اليوم الإثنين، إن عددا قليلا من البلدان تبنت هذا الموقف، والذي يراه ترامب من وجهة نظره الأمر الصواب، مشددًا على أنه يتعين على العديد من البلاد الأوروبية الأخرى أن تتخذ مثل هذه الإجراءات، معربًا عن قناعته بأن الدول التي تبنت هذا الموقف منذ فترة طويلة وضعهم الحالي أفضل بكثير.

كما نوه ترامب بأن محادثاته الثنائية مع كونتي ستتطرق إلى أمور تتعلق بالتجارة، والشئون العسكرية.

من جانبه، وجه كونتي الشكر إلى ترامب على استقباله الحار بالبيت الأبيض، معربًا عن أمله أن تكون المحادثات بينهما مثمرة.