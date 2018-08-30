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محافظ الشرقية الجديد: «السيسي» وجه بالتواجد في الشارع والتواصل مع المواطنين

اللواء ممدوح غراب
اللواء ممدوح غراب
كتب - أحمد العيسوي
نشر فى : الخميس 30 أغسطس 2018 - 9:00 م | آخر تحديث : الخميس 30 أغسطس 2018 - 9:00 م

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الجديد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه المحافظين الجدد بالتواصل الدائم مع المواطنين والتواجد في الشارع معهم، والاستماع إلى احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.

وأضاف «غراب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الرئيس «السيسي»، وجه بالعمل على ضبط الأسعار وتوفير السلع ومتابعة بدء العام الدراسي وتوفير احتياجات المدارس، فضلًا عن الاهتمام بالمشروعات الموجودة في كل محافظة، وتوفير استثمارات جديدة ووظائف للشباب.

وأوضح أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف الجميع، مشيرًا إلى اهتمامه بالملفات التي تحتاج إلى خطوات سريعة وهي المتصلة بالمواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى ملفات هامة مثل التعليم والصحة والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات والانتهاء من تنفيذ المدارس الجديدة، بجانب ملفات رفع المخلفات وتوفير السلع التموينية وضبط المرور والتعديات على أراضي الدولة.

وأدى اليوم الخميس، 27 محافظًا و18 نائب محافظ، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبدء تولي مناصبهم الجديدة.


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