«المصري للشؤون الخارجية»: السودان قادر على تغطية احتياجات العرب من الغذاء

قال السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الزراعة أضعف حلقة في سلسلة الأمن القومي العربي، موضحًا أن العرب يستوردون أكثر من 70% من غذائهم.

وأكد «الشاذلي»، خلال لقائه ببرنامج «العرب في أسبوع»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الخميس، أن السودان لديه قدرة على تغطية حاجة العرب جميعًا من الغذاء، متابعًا أن هناك حفنة من الشركات العالمية تحاول السيطرة على سوق البذور، من خلال ضخ بذور مهندسة وراثيًا عقيمة، ما يشكل خطورة كبيرة على دول العالم الثالث في مجال الغذاء.

وعن القمة «المصرية - السودانية» المرتقب عقدها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، في أكتوبر المقبل، أوضح أن الإضافة التي ترسيها هذه القمة هي التأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين.

وأبدى تفاؤله باجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت بالقاهرة، وبالقمة المرتقبة، معقبًا: «هناك تركيزًا على موضوعات براجماتية وعملية تدعم العلاقات الثنائية بين الدولتين».

وأضاف أنه لا يمكن إقامة علاقات مع دولة أخرى إلا بوجود بنية تحتية مشتركة، موضحًا: «لابد من وجود شبكة نقل ومواصلات تربط بين البلدين، مثل مد خطوط السكة الحديد بين مصر والسودان، والربط الكهربائي على مستوى الطاقة التي تعتبر أساس التنمية».