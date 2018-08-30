صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب وأفضل مهاجم في أوروبا.. ريال مدريد يسيطرعلى جائزة أفضل مدافع

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة موناكوالفرنسية في الخامسة من مساء اليوم، الخميس، حيث يتم الإعلان عن جوائز الـ«يويفا» للأفضل في أوروبا خلال الموسم الماضي 2017-2018 في أعقاب سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019.

ويشهد الحفل الإعلان عن 6 جوائز وهم: أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي، وأفضل لاعبة في الاتحاد الأوروبي، أفضل حارس مرمى في دوري أبطال أوروبا، أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا، أفضل لاعب خط وسط في دوري أبطال أوروبا، أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد لأول مرة في تاريخ الجائزة، لاعب عربي، في القائمة الأخيرة للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب وأفضل مهاجم في أوروبا وهو، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، وهداف ليفربول وصيف بطولة الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا.

كما أن الفرعون المصري، هو أول لاعب من فريق ليفربول يدخل في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة الذي تأسست موسم 2010 - 2011.

يتنافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في أوروبا مع كلٍ من، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي، والمتوج بلقب النسخة الماضية من دوري الأبطال مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، والكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني.

وحصل صلاح، على 48 % من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء الجماهيري الذي طرحته الصفحة الرسمية لمسابقة دورى أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والتى وصل عددها 235 ألف شخص، بينما حصل كريستيانو رونالدو على 30% ولوكا مودريتش على 22%.

كما يتنافس صلاح، على جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي 2017-2018، مع كلٍ من، كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وسجل صلاح، 11 هدفًا خلال 14 مباراة خاضها مع ليفربول في النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة خلف كريستيانو رونالدو الذي أحرز 15 هدفصا خلال البطولة.

فيما يتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى في دوري أبطال اوروبا 2017 – 2018، كلٍ من أليسون بيكر حارس روما السابق وليفربول الحالي، وجانلويجي بوفون لاعب يوفنتوس السابق، وباريس سان جيرمان الحالي، بالإضافة إلى كيلور نافاس المتوج باللقب مع فريقه ريال مدريد.

على جانب آخر سيطر مدافعو ريال مدريد على قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا 2017 – 2018، حيث يتنافس الثلاثي مارسيلو، وسيرجيو راموس قائد الفريق الملكي، بالإضافة للفرنسي رافييل فاران.

وعلى جائزة أفضل لاعب وسط في دوري أبطال أوروبا 2017 – 2018 ، يتنافس كلٍ من كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، والألماني توني كروس متوسط ميدان ريال مدريد، بالإضافة إلى زميله في الفريق، الكرواتي لوكا مودريتش.

وتتنافس الدنماركية بيرنيل هاردر، لاعبة فولفسبورج الألماني، والنرويجية أدا هيجربيرج لاعبة أولمبيك ليون الفرنسي، بالإضافة إلى زميلتها في الفريق الفرنسية أماندين هنري على جائزة أفضل لاعبة في أوروبا خلال العام الماضي.

وتواجد المرشحون في القائمة النهائية للفوز بجوائز الاتحاد الأوروبي، بعدما تم اختيارهم من جانب 80 مدربًا في مختلف أندية أوروبا، بواقع 32 مدربًا للفرق التى شاركت في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2017 - 2018، و48 مدربًا للفرق التي شاركت في دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي «اليوروباليج» بالموسم ذاته، بالإضافة إلى 55 صحفيًا تم اختيارهم من جانب «اليويفا».