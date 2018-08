وصل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول إلي إمارة مونكو الفرنسية، استعدادا لحضور حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، للإعلان عن جوائز أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين خلال الموسم الكروي الماضي، على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الجديد 2018-2019.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة لنجم الريدز فور وصوله إلي المطار في فرنسا، قبل انطلاق حفل اليويفا، الذي ينافس فيه صلاح على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، أمام كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق، والمنتقل حديثا إلي يوفنتوس، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط المرينجي.

ودخل الفرعون التاريخ بعدما أصبح اللاعب العربي والأفريقي الأول الذي يرشح ضمن القائمة النهائية للمرشحين للجائزة، بالإضافة إلي كونه اللاعب الأول الذي ينافس عليها من الدوري الإنجليزي، ومن فريقه، الذي يرشح لجائزة الأفضل في أوروبا منذ بدايتها في عام 2011.

