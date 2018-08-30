تأهل أولمبياكوس اليوناني إلى دور المجموعات من الدوري الأوروبي، بتخطي بيرنلي الإنجليزي خلال دور تحديد المتأهل إلى المجموعات.

وتعادل أولمبياكوس اليوم أمام بيرنلي بهدف لكلًا منهما، في اللقاء الذي أقُيم اليوم الخميس على ملعب تيرف مور بمدينة بورنلي الإنجليزية، وكان قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1.

وشارك أحمد حسن كوكا لاعب المنتخب الوطني في المباراة كبديل، بعد أن قام الإسباني أوسكار جارسيا المدير الفني للفريق اليوناني بأشراكه بدلًا من ميجيل أنخيل جيريرو في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وسجل البرتغالي دانييل بودينسي هدف أولمبياكوس في الدقيقة 83، وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق أحرز التشيكي ماتي فيدرا هدف التعادل لبيرنلي في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز أولمبياكوس على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام قرعة دوري المجموعات من الدوري الأوروبي غدًا الجمعة بمدينة موناكو الفرنسية.