رونالدو أفضل مهاجم في أوروبا

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توج البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي بلقب أفضل مهاحم في أوروبا لموسم 2017/2018 وذلك خلال حفل قرعة منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي تُقام بمدينة موناكو الفرنسية.

وسجل رونالدو 15 هدف خلال منافسات دوري الأبطال، كما حصل على لقب أفضل هدف في المنافسة الموسم الماضي بتسجيله مقصية أمام يوفنتوس في ذهاب دور ربع النهائي من البطولة والتي أٌقُيمت بمدينة تورينو الإيطالية والتي أنتهت بفوز الملكي بثلاثية نظيفة.

ولم يحضر رونالدو إلى مدينة موناكو وبذلك لم يتم تقديمه خلال الحفل بصفته أفضل مهاجم في دوري الأبطال.

وتفوق رونالدو على منافسيه الأرجنتيني ليونيل ميسي و محمد صلاح لاعبي فريقي برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي على الترتيب، اللذين كانا ضمن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الجائزة.

ولعب رونالدو دورا هاما في فوز الفريق الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه 3 / 1 على ليفربول الانجليزي في المباراة النهائية للمسابقة التي جرت بينهما في شهرمايو الماضي