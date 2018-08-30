الخميس 30 أغسطس 2018 7:29 م القاهرة القاهرة 31.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

«أمن الفيوم»: تجهيز سيارة محملة بالأدوات والزي المدرسي وبيعها بأسعار مخفضة

كتب - مصطفى البنا
نشر فى : الخميس 30 أغسطس 2018 - 7:14 م | آخر تحديث : الخميس 30 أغسطس 2018 - 7:14 م

قام اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، بتجهيز عدد (24) سيارة يوميًا محملة (بالأدوات المدرسية – الزي المدرسي – الأحذية المدرسية)، مع دعمها ماديًا وتخفيض أسعارها لبيعها من خلال القوافل، بدًا من اليوم، وحتى نهاية الأسبوع الأول، من بدء العام الدراسي الجديد، من الساعة التاسعة صباحًا، حتى التاسعة مساءًا.

ويتم تقسيم المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وعددها (26) (قرية ومنطقة) إلى عدد (8) خطوط بكل خط عدد (3) سيارة، وذلك لتقديم كافة سبل الدعم والمساعدات لأولياء الأمور من أجل القضاء على كافة المشاكل الاقتصادية.

يأتي ذلك تفعيلاً لدور أجهزة وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور من خلال توفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك