دراسة: «9 ملاعق من زيت الزيتون أكثر فعالية من الفياجرا»

كشفت دراسة يونانية، أن تناول زيت الزيتون يمكن أن يكون أكثر فعالية من استخدام عقار الفياجرا، في تعزيز القدرات الجنسية لدى الرجال، مشيرة إلى أن تناول 9 ملاعق منه أسبوعيا يؤدي إلى ارتفاع معدلات هرمون الذكورة «التستوستيرون»، والحد من نسبة العجز الجنسي بنسبة 40%.

وأوضحت الدراسة، التي أجريت على أكثر من 600 رجل يبلغ متوسط أعمارهم 67 عامًا، أن لزيت الزيتون ثروة من الفوائد الصحية بما في ذلك الحفاظ على سلامة الأوعية الدموية، مما يحافظ على الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، بحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية.

وقال الباحثون، إن «الذين تبنوا نظامًا غذائيًا متوسطيًا (الدول الأوروبية المطلة على جنوب البحر المتوسط)، غنيًا بالفاكهة والخضروات والبقوليات والأسماك والمكسرات، بالإضافة إلى زيت الزيتون، واجهوا مشاكل جنسية قليلة جدا أقل ممن لا يتبعون هذا النظام».

وقالت الباحثة اليونانية كريستينا خريسوهو، وهي التي قادت الدراسة في جامعة أثينا، إن «الالتزام بالعادات الغذائية السليمة والتمرين هما مفتاح تحسين القدرة الجنسية لدى الرجال في منتصف العمر وللمسنين»، وإن الاتزام بهذه الحمية يوفر للرجال حلًا طويل الأمد دون تناول أي دواء.

وأشارت الطبيبة إلى، أن الفياجرا غير مفيدة على المدى البعيد، وأن تأثيرها لحظي من أجل الحصول على قدرة جنسية أعلى، مؤكدة أن الفياجرا متاحة الآن بدون وصفة طبية في المملكة المتحدة، وأنه من ضمن الآثار الجانبية لها الصداع وآلام الظهر واضطرابات بصرية.

ووفقا لهيئة الصحة الوطنية البريطانية، فإن واحد من كل 5 رجال بريطانيين فوق سن الأربعين، أي ما يعادل 4.3 مليون رجل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، يعانون من مشاكل الانتصاب، وإن التعب والقلق والشرب أكثر من اللازم يعد من العوامل المساهمة في ذلك، بحسب صحيفة «اندبندنت» البريطانية.

فيما رحبت الدكتورة جولي وارد، من مؤسسة القلب البريطانية، بالنتائج التي توصلت إليها الدراسة اليونانية قائلة: «ليس من المستغرب أن النظام الغذائي المتوسطي، الذي نعرف أنه مفيد لصحة القلب والدورة الدموية، قد يفيد الأوعية الدموية ويساعد الرجال في الحفاظ على وظيفة جنسية صحية».