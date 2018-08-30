حساني بشير بعد انضمامه لـ«ماسبيرو»: عودة الطيور المهاجرة فرصة ذهبية لقطاع الأخبار

أكد الإعلامي حساني بشير، صحة ما تم تداوله من أنباء عن عودته للتليفزيون المصري، بعد انقطاع دام حوالي 12 عامًا، جال خلالها في عدد من القنوات العربية والمصرية.



وقال «بشير»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، صباح الخميس، إنه سيعود لقراءة النشرات الإخبارية وتقديم البرامج بالتليفزيون المصري مجددًا.



وأضاف أن هناك عددًا من الزملاء الذين كانوا يعملون بقناة «أون لايف»، سيعودون إلى العمل في التليفزيون المصري، معقبًا أن عودة الطيور المهاجرة تعد فرصة ذهبية لعودة قطاع الأخبار إلى الريادة مرة أخرى.



وذكر أنه ينتظر الحصول على مستحقاته المالية لدى «أون لايف»، بعد فترات طويلة من العمل والجهد والكفاح، متابعًا: «عشان تبقى العلاقة جيدة بين الطرفين، وإحنا منتظرين».



