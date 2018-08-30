النيابة الإدارية عن حادث قطار البدرشين: نبحث عن الخلل في المنظومة

علق المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، على إصدار الهيئة تقريرها بشأن حادثة قطار المرازيق بالبدرشين، قائلًا إن النيابة الإدارية باشرت هذه القضية بناءً على بلاغ تلقته المستشارة أماني رافع، رئيسة الهيئة، من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، للتحقيق في الواقعة.



وأضاف متحدث «النيابة الإدارية»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأربعاء، أن الهيئة عندما تحقق في مثل هذه القضايا، تبحث بشكل موسع وشامل للبحث عن الخلل الموجود في المنظومة، ولا تكتفي بالبحث في الحادث الذي وقع.



وأكد أن النيابة الإدارية تجري تحقيقًا بالغ الدقة بشأن هذا الخلل وفقًا للاختصاصات الدستورية والقانونية، مثل الإهمال والخلل الفني أو اللائحي أو الخلل المتعلق بالعنصر البشري نفسه لتفادي تكرار هذه الحوادث، أما النيابة العامة تتولى التحقيق مع السائق والملاحظ المسؤولين بشكل مباشر عن الحادثة.



ويذكر أن 4 عربات من القطار رقم 986 المتجه من القاهرة إلى قنا، الشهر الماضي، قد خرجت عن القضبان في محطة المرازيق بمدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصًا.



