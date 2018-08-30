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مصدر: 6 شباب من البرنامج الرئاسي نوابا للمحافظين.. ومنال ميخائيل محافظا لدمياط

منال ميخائيل نائب محافظ الجيزة
منال ميخائيل نائب محافظ الجيزة
كتب - شريف حربي: 
نشر فى : الخميس 30 أغسطس 2018 - 12:38 ص | آخر تحديث : الخميس 30 أغسطس 2018 - 1:43 ص
قال مصدر مطلع، إنه من المقرر تعيين 6 من شباب البرنامج الرئاسي نوابا للمحافظين في الحركة الجديدة التي سيعلن عنها صباح اليوم الخميس، ويؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه من المقرر نقل اللواء محمد الزملوط من الوادي الجديد لمحافظة مطروح، والمهندس شريف حبيب محافظًا للقليوبية بديلًا عن محافظة بني سويف، بجانب تعيين نائب محافظ الجيزة منال ميخائيل محافظًا لدمياط، والدكتور حسام محافظًا لسوهاج، ومحافظ دمياط الحالي، الدكتور إسماعيل طه، بتولي محافظة كفر الشيخ،

وأوضح أنه من المرجح تعيين أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، محافظًا للبحيرة بديلًا عن الدكتورة نادية عبده، لافتًا إلى أنه أيضًا من أبرز الراحلين محافظو الغربية والدقهلية ومطروح وبني سويف والفيوم، والجيزة، والقاهرة، والمنيا، وأسوان، والإسماعلية.

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