رئيس البرازيل يدرس خيارات للحد من دخول الفنزويليين لبلاده

قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، الأربعاء، إن حكومة بلاده ربما تحد من وصول الفنزويليين إلى البرازيل، في الوقت الذي تقرر فيه كيفية التعامل مع أزمة المهاجرين في المنطقة الحدودية الشمالية.



وأضاف تامر لإذاعة «راديو جورنال» أنه ربما يتم استخدام نظام للدخول بتذاكر على الحدود من أجل الحد من أولئك الذين يعبرون إلى البرازيل ليتراوح عددهم بين 100 إلى 200 شخص يوميا، بدلا من الرقم الحالي الذي يتراوح بين 700 إلى 800 شخص.



وقال إن الفكرة تمت مناقشتها في اجتماعات الحكومة يوم الثلاثاء، مضيفا: "ما يحدث في فنزويلا غير مقبول.إنه يعوق انسجام القارة بأكملها".



وصدقت الحكومة في وقت لاحق على تصريحات تامر، قائلة إنه سيتم استخدام نظام للتذاكر لتحديد أولويات أولئك الذين يحتاجون إلى اهتمام إنساني ولا يرتبكون بإغلاق الحدود البرازيلية مع الفنزويليين.



وكان تامر قد أعلن يوم الثلاثاء أن الجيش سيتم نشره في مدينة باكراريما الحدودية، بعد أن هاجم سكان محليون مهاجرين فنزويليين الأسبوع الماضي وأجبروهم على الفرار عبر الحدود.



وتسببت الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا، التي تعاني فيها من نقص في الغذاء والأدوية، في مغادرة حوالي 2.3 مليون فنزويلي للبلاد، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.