القوات المسلحة تطلق مؤتمرها الأول لتدريب شباب أطباء الأسنان

افتتح اللواء مجدي مبارك ، مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الأول لطب الأسنان، والذي تستمر فعالياته حتى 3 سبتمبر المقبل بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، وعدد كبير من كبار الضباط بالقوات المسلحة بقاعة المؤتمرات بكوبري القبة.

وأشاد مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، في كلمته التي ألقاه بالمبادرة الصادقة التي أطلقتها جامعة طنطا بوصفها ممثلاً لوازرة التعليم العالي لتدريب شباب أطباء الأسنان، مؤكداً على تكاتف كافة مؤسسات الدولة التعليمية والبحثية لتوفير منصة رائدة متعددة التخصصات للباحثين والممارسين لتقديم ومناقشة أحدث الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال طب الأسنان.

من جانبه أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن سعادته البالغة بانعقاد هذا المؤتمر بالشراكة مع إحدى الجامعات المصرية العريقة وهى جامعة طنطا، مثمناً الجهود الكبيرة التى تبذلها القوات المسلحة.

وأوضح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أن هذا المؤتمر جاء تتويجًا للجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها القوات المسلحة المصرية، والتى تواصل العمل ليل نهار، للقيام بدورها في حماية مقدرات الدولة المصرية.

وأضاف أن هذه الشراكة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تدريب الكوادر الشبابية في كافة المجالات، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وخلق جيل جديد قادر على تحمل المسؤلية.