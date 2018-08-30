الشقيقتان ويليامز تتواجهان للمرة الثلاثين في مسيرتهما ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس 

قبل خمسة أشهر فقط، ببطولة إنديان ويلز للتنس التي أقيمت بكاليفورنيا، التقت سيرينا وليامز بشقيقتها فينوس للمرة التاسعة والعشرين في مسيرتهما وهي المباراة التي شهدت فوز فينوس.



وكانت المواجهة الثامنة والعشرين بينهما أقيمت قبلها بعام تقريبا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في 2017، عندما كانت سيرينا حامل في شهرها الثاني، وهي المباراة التي شهدت فوز سيرينا.



والآن، ستشاهد جماهير بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) فينوس /38 عاما/ تواجه شقيقتها سيرينا /36 عاما/ وجها لوجه للمرة السادسة على ملاعب أمريكا، في المواجهة الثلاثين التي تجمع بينهما.



وكانت أول مباراة جمعتهما في بطولة أمريكا المفتوحة أقيمت في نهائي نسخة 2001، ولكن سيرينا كان من الصعب عليها تذكر تفاصيل هذه المباراة عندما سئلت عنها مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) بعدما تغلبت على الألمانية كارينا ويتويفت.



وقالت سيرينا إنها لا تتذكر الكثير عن هذه المباراة ولكنها اعترفت بفوز شقيقتها.



والتقيتا مرة ـخرى في نهائي نسخة 2002، وفازت سيرينا باللقب وقتها. والآن تسعى سيرينا للفوز بلقبها السابع في البطولة، بينما تسعى فينوس للفوز بلقبها الثالث في البطولة.



وقال سيرينا :" لحسن الحظ ولسوء الحظ ، سيتعين علينا مواجهة بعضنا البعض"، ولكنها أضافت أنها وشقيقتها ستقدمان أفضل ما عندهما للفوز بالمباراة.



وفازت فينوس بالمباراة التي جمعتهما في بطولة إنديان ويلز في آذار/مارس بدون خسارة أي مجموعة، حيث كانت هذه البطولة هي الأولى التي تشارك فيها سيرينا عقب إنجاب طفلتها. وحتى الآن تمكنت سيرينا من الفوز بمباراتيها في البطولة، اللتان أقيمتا ليلا، بينما عانت فينوس، حيث خاضت مباراتيها وسط حرارة الأجواء وقضت وقت أطول في الملعب.



وقدمت سيرينا، التي ستبلغ إبنتها عامها الأول بعد غد السبت، اداء أفضل من شقيقتها في المباريات التي جمعتهما ببطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام). حيث التقيا في 15 مباراة فازت سيرينا في عشر.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراتها يوم الأربعاء، لم تكن فينوس مهتمة بمناقشة احتمالية مواجهة شقيقتها مرة أخرى.



وقالت فينوس" بالطبع إنها قرعة صعبة" وأضافت أنهم يسعون لإشعال المنافسة وتساءلت عما إذا كان هناك اي أسئلة أخرى عن أي شيء أخر.



وكان لدى سيرينا الكثير لقوله، من ضمنه هو أن أصعب شيء حول مواجهة شقيقتها أنها لا تتمنى خسارتها أيا كانت النتيجة وقالت أن نفس الشيء صحيح بالنسبة لشقيقتها، وقالت أن شقيقتها دائما ما تتمنى فوزها فهي تعتقد أن هذا هو الشيء الأصعب.



ومر على أول لقاء بينهما في مسيرتهما 20 عاما في بطولة أستراليا المفتوحة في عام 1998، وقالت سيرينا أن تعتبر مواجهتهما لبعضهما البعض شيئا جدير بالملاحظة.



وقال سيرينا :" لم أكن أعتقد أننا سنظل نواجه بعضنا البعض في مباريات احترافية. أعلم أنني عندما أواجهها أقدم أفضل ما في وسعي وهذا ما تفعله هي أيضا".