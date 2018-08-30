يستقبل الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الجديد، غدا الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع أول يوم عمل له في المحافظة، وذلك لإلقاء خطبة الجمعة من مسجد ناصر ببنها في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

يذكر أن الاحتفالات الخاصة بالعيد القومي للمحافظة قد تم تأجيلها اليوم بسبب إجراء حركة المحافظين الجديدة وتعيين الدكتور علاء عبدالحليم محافظا للقليوبية خلفا للواء عشماوي.

وكان محافظ القليوبية قد أكد في تصريحات له اليوم على اهتمامه بالمواطن البسيط، مضيفا أنه سوف يقوم بعمل عدة جولات تفقدية خلال الفترة القادمة وعقد لقاءات مع المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم.

وأضاف عبد الحليم أنه سيحرص أيضا على استكمال المشروعات التنموية والخدمية التي بدأها المحافظون السابقون للمحافظة، مضيفا أنه يحمل العديد من المبادرات والأفكار التي تساهم في تحسين الأوضاع للأفضل.