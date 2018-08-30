نجوم يدعمون حملة الأمم المتحدة «ما بنسى مدرستي» لبناء المدارس في سوريا

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أعلن عدد من الفنانين، تضامنهم مع حملة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي أظهرت في فيديو منشور على موقع «تويتر»، مجموعة من الأطفال السوريين لم يقدروا على استكمال تعليمهم، نتيجة لخراب مدارسهم في سوريا.

وطالبت الحملة، بالتبرع لبناء مدارس جديدة، ولمساعدة أطفال سوريا، عبر هاشتاج «ما بنسى مدرستي».

الفنانة «لطيفة» تفاعلت مع الحملة، وكتبت عبر حسابها بموقع «تويتر»، «‏قرابة 700.000 طفل سوري لاجئ خسروا سنوات من التعليم، بسبب الحرب لمساهمة كل فرد منكم لإعادة الحق في التعليم لكل طفل لاجئ أو نازح».

قرابة 700.000 طفل سورى لاجئي خسروا سنوات من التعليم بسبب الحرب نحتاج لمساهمة كل فرد منكم لاعادة الحق فى التعليم لكل طفل لاجئي او نازح #ساعدنى_لاتعلم #ما_بنسى_مدرستى

https:///giving.unhcr.org/syria pic.twitter.com/27QNx1EBuC — Latifa Al-Tunisia (@latisol) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨

الفنان التونسي ظافر العابدين، علق على الحملة قائلاً: «‏تعليم الفتيات اللاجئات يعني حمايتهم من خطر الموت أو العنف الجنسي والاستغلال والعمالة الرخيصة والزواج المبكر».



وقالت الممثلة السورية ديما الجندي، عبر حسابها بموقع «تويتر»: «صدقوني مهما كان المبلغ صغير رح يعمل فرق ورح تساعدوا بتحقيق أحلام هالأطفال اللي كل ذنبون إنّون خلقوا بزمن الحرب تبرّعوا».

#العودة_الى_المدارس #ما_بنسى_مدرستي #ساعدني_اتعلم ... صدقوني مهما كان المبلغ صغير رح يعمل فرق و رح تساعدوا بتحقيق احلام هالأطفال اللي كل ذنبون إنّون خلقوا بزمن الحرب تبرّعوا هلق و هادا… https://t.co/DuvbOyrIaT — Dima aljundi (@dima_aljundi) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

أما الفنان محمد هنيدي، فكتب عبر حسابه بموقع «تويتر»: «‏من أكتر لحظات سعيدة في طفولتنا لما كان حد بيسألنا نفسك تبقى إيه ونحلم شوية ونفكر ونجاوب.. فيه أكتر من ٧٠٠ ألف طفل سوري لاجئين ماعدوش قادرين يحلموا.. تقدروا تساهموا وتساعدوهم وأقل شئ إعملوا ريتويت عشان اللي يقدر يساعد يساعد».

من اكتر لحظات سعيدة في طفولتنا لما كان حد بيسألنا نفسك تبقى ايه ونحلم شوية ونفكر ونجاوب.. في اكتر من ٧٠٠ الف طفل سوري لاجئين ماعدوش قادرين يحلموا .. تقدروا تساهموا وتساعدوهم واقل شئ اعملوا ريتويت عشان اللي يقدر يساعد يساعد#ما_بنسى_مدرستيhttps://t.co/bxmsV7PlSs pic.twitter.com/529SMOiFcf — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) ٢٨ أغسطس ٢٠١٨

الفنان السوري عابد فهد قال: «‏كل حدا منكم عندو حلم بيعمل المستحيل ليحققوا بس في اكتر من ٧٠٠ ألف طفل سوري خسروا حلمهم. مساعدتهم ليرجعوا عالمدرسة حق وواجب علينا كلنا».

كل حدا منكم عندو حلم بيعمل المستحيل ليحققوا بس في اكتر من ٧٠٠ الف طفل سوري خسروا حلمهم. مساعدتهم ليرجعوا عالمدرسة حق وواجب علينا كلنا. https://t.co/CechUbmSYq#ما_بنسى_مدرستي #ساعدني_اتعلم #عابد_فهد #abedfahed pic.twitter.com/Wv5ZI3ytJr — Abed Fahed (@AbedFahed) ٢٨ أغسطس ٢٠١٨

الفنانة السورية أصالة، تفاعلت مع الحملة قائلة: «‏هؤلاء فقط الَّذِين لا ذنب لهم فساعدوهم وتعاطفوا معهم، أهدتهم الحياة حزنًا وهمّاً أقسى من كوابيسهم، فأصبحت حياتهم مرهونة بتعاطفنا».

هؤلاء فقط الَّذِين لاذنب لهم فساعدوهم وتعاطفوا معهم ، أهدتهم الحياة حزنًا وهمّاً أقسى من كوابيسهم ، فأصبحت حياتهم مرهونة بتعاطفنا #أنقذوا_أطفالكم https://t.co/ARfB18oCuV — Assala (@AssalaOfficial) ٢٨ أغسطس ٢٠١٨

كما دعم الحملة أيضًا كثير من الفنانين من بينهم مكسيم خليل، وراغب علامة.