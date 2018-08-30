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أعلن نادي موناكو الفرنسي اليوم الخميس، عن تعاقده مع لاعب المنتخب البجليكي ناصرالشاذلي من وست برومتش ألبيون الإنجليزي لمدة 3 مواسم، وذلك قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية، أن صفقة انتقال الدولي البلجيكي إلي نادي الإمارة الفرنسية كلفت خزائن موناكو ما يقرب من 15 مليون يورو.

وشارك ناصر الشاذلي في 38 مباراة مع وست برومتش، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع 5 فرص حاسمة.

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا كان ضمن كتيبة المنتخب البلجيكي الحائزة علي المركز الثالث في كأس العالم روسيا 2018.