جيمس: بايرن ميونخ يجب أن ينافس على دوري الأبطال

أكد جيمس رودريجيز لاعب بايرن موينخ الألماني أن فريقه يجب أن ينافس على دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال جيمس في تصريحات في حفل أديداس في مدينة برلين : " دوري أبطال أوروبا بطولة صعبة للغاية، لكن نادي مثل بايرن ميونخ يجب أن يسعى للفوز بها".

وأضاف الدولي الكولومبي : " بغض النظر عن من هو خصمنا في البطولة، يجب علينا دائما أن نقاتل من أجل الفوز".

ومن المقرر أن يتم الكشف اليوم الخميس عن مجموعة بايرن ميونخ في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا من خلال القرعة التي ستقام في مدينة موناكو الفرنسية.

وعن تحديات بايرن المحلية أجاب : " بروسيا دورتموند سيكون حصم صعب لبايرن هذا الموسم في البونديسليجا، لكننا حققنا نجاحًا كبيرًا في السنوات الماضية، وهدفنا هو تكرار النجاح مرة أخري هذا العام، والفوز باللقب.