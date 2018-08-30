«واشنطن بوست»: «ترامب» بحث فرضية عزله مع فريقه القانوني

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث فرضية «إجراءات عزله» مع فريقه القانوني، وذلك وسط تكهنات بأن الديمقراطيين سيشرعوا في إجراءت العزل حال فوزهم في انتخابات الكونجرس المقرر عقدها في نوفمبر القادم.

وأضافت الصحيفة، أن محامي البيت الأبيض دون ماجان ومساعدي «ترامب» طرحوا احتمالية عزل الرئيس لثنيه عن اتخاذ خطوات قد تلحق به ضررا.

وقال «رودي جولياني»، محامي «ترامب»، إنه ناقش مع الرئيس كثيرا، إجراءات العزل في مواقف مختلفه، مشيرًا إلى أن عزل ترامب، هو الأمر الوحيد المطروح، فهم المحققون لا يستطيعون توجيه اتهامات جنائية ضده.

ولفتت الصحيفة إلى، أن «ترامب» يغضب أحيانا إذا طرح أحد فكرة «العزل» كاحتمالية، كما أعرب مستشارو «ترامب» عن قلقهم من افتقار الرئيس للموظفين والاستراتيجية القانونية للدفاع عن نفسه في حال سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، الأمر الذي سيقود إلى إصدار العديد من مذكرات الاستدعاء ضد إدارة «ترامب» أو المضي قدما في إجراءات العزل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر - لم تسمها - القول، إن «ترامب» وبعض مستشاريه يدرسون إضافة آبي لويل، المحامي الخاص بجاريد كوشنر صهر الرئيس وأحد كبار مستشاريه، إلى الفريق القانوني الخاص بترامب في حال أُثيرت قضية العزل، كما بحث البيت الأبيض إضافة قوة قانونية كبيرة ذات خبرة للبيت الأبيض.