• ضخ 3.8 مليارات جنيه لتمويل 200 ألف مشروع



قالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنه منذ بداية العام الجاري وحتى 30 يوليو الماضي، تم ضخ ما يزيد على 3.8 مليارات جنيه لتمويل ما يفوق 200 ألف مشروع.



وأضافت رئيس «المشروعات الصغيرة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن الجهاز يساعد كل من يريد الحصول على فرصة عمل، شرط أن يكون جادًا، كامل الأهلية، حسن السمعة، وأنهى الخدمة العسكرية فيما يتعلق بالأنشطة الرسمية، أما الحصول على قرض يشترط امتلاك مقدم الطلب فكرة مشروع.



وتابعت أنه في حال رغب الشباب في إقامة مشروعات خاصة بهم وتعثر عليهم إيجاد أفكار لتلك الأعمال، يساعدهم الجهاز في إيجاد فكرة تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، من خلال 4 برامج تدريبية يتم الإعلان عنهم عن طريق الفروع الـ33 المنتشرة في 27 محافظة.



وأوضحت أنه يتم إقامة الدورات التدريبية في نفس مكان إقامة المواطنين، حال اكتمال العدد المطلوب لانطلاق الدورة وهو 20 مواطنًا، وفي غضون شهر، يتخرج الشاب وهو يمتلك فكرة ويعلم كيف يبدأ في تنفيذها، ولديه دراسة جدوى معتمدة للمشروع ويدرك استخراج الأوراق المطلوبة لإقامته.



وواصلت: «بتلك التدريبات ينجح الجهاز في إيجاد صاحب مشروع تطمأن له أي جهة تمويل، لتمويل مشروعه»، موضحة أنه بعد انتهاء الدورات التدريبية يمكن للمواطن أن يتقدم للحصول على تمويل لمشروعه إلى الجهاز أو أحد البنوك أو صندوق «تحيا مصر» أو لأي جهة تمويلية أخرى.



