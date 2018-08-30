عادل كرم ينفي هجومه على الشعب السوري: «حساب مزيف وسيتم ملاحقته قانونيا»

نفى الفنان اللبناني، عادل كرم، ما تم تداوله مؤخرًا، بشأن هجومه على الشعب السوري.



وكتب «كرم»، عبر حسابه بموقع «فيس بوك»: «أعزائي الكرام، وصلني الكثير من الرسائل عن تصاريح ومقابلات أدليت بها تتناول الشعب السوري الشقيق، يهمني التوضيح أنني لم أدلِ بأي تصريح أو حديث لأي وسيلة إعلامية أو صفحة إلكترونية».



وتابع: «كل ما يصدر عني تجدونه على صفحتي الرسمية فقط التي تحمل علامة التوثيق الرسمية وهناك حساب مزيّف يبث أخبار وأقاويل عارية عن الصحة وسوف تتم ملاحقته قانونيًا».



يذكر أن الفنان اللبناني عادل كرم، يشارك في فيلم «تراب الماس» المعروض حاليًا في دور العرض السينمائية، ويشاركة البطولة ماجد الكدواني، آسر ياسين، إياد نصار، منة شلبي، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.



