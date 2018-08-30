كشف محمد أحمد، خال «بسام» ضحية الرحاب، عن حالة الأسرة بعد تلقيها لخبر مقتله على يد والد خطيبته، قائلًا إن العائلة عاشت فترة صعبة خلال فترة اختفائه، على أمل أن يظهر مجددًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أنه تم اتهام عائلة الخطيبة منذ اليوم الأول بأنهم وراء اختفاء «بسام»، موضحًا أن الخطيبة اعتدت لفظيًا على شقيق الضحية أثناء التحقيق معهم في القسم قبل اكتشاف الأمر.



وتابع: «الأب كان عنده ثبات انفعالي، والبنت كانت متظاهرة هي وأمها إنهم خايفين عليه، واعتدت لفظيًا على شقيقه»، معقبًا أن والدة الضحية كانت لها تحفظات على أسلوب عائلة المتهمة، لكن الابن اختار الاستمرار.



وأشار إلى المستوى المادي والاجتماعي للعائلة مرتكبة الجريمة، موضحًا أن الابنة المتهمة كانت زميلة شقيق الضحية، الذي أعجب بها، ونشأت بينهما قصة حب، لكنه لم يكن يعرف حقيقة هذه العائلة.



