النائبة غادة عجمي: هكذا كان السيسي يقدر المرأة خلال عمله بالمخابرات الحربية

كشفت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، في إطار مناقشة حالات التحرش التي انتشرت في مصر مؤخرًا، عن معلومة بشأن تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، حينما كان مديرًا لإدارة المخابرات الحربية.



وأضافت «عجمي»، خلال لقائها مع برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أمس الأربعاء، أن الرئيس السيسي خصص يومًا للزوجة في تلك الفترة، احتفالًا بعيد ميلاد زوجات الضباط، متابعة: «الإدارة كانت تتصل بالضابط يوم عيد ميلاد زوجته، وتخبره أن التورتة جاهزة».



وأوضحت أن ضابط المرور في الإمارات يحترم المرأة إلى درجة أنه لا يدعها تنزل من السيارة حتى إذا ارتكبت مخالفة، معقبة: «غلطانة مش غلطانة يقولي متنزليش».



وذكرت أن تقديم العرض بشرب القهوة على المرأة في مكان عام يجب أن ينظر إليه باعتباره نوعًا من التحرش، مستطردة أن هذا الأمر يعد اقتحامًا لحياة المرأة.



