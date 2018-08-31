طرح صناع فيلم «عيار ناري» الإعلان التشويقي الأول للعمل «تيزر»، والذي من المقرر عرضه في البرنامج الرسمي خارج المسابقة، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، التي تقام في الفترة من 20 وحتى 28 سبتمبر المقبل.

الفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي وروبي، وتدور أحداثه حول طبيب «سكير» تصل إلى المشرحة التي يعمل بها جثث ضحايا اشتباكات تحدث في لاظوغلي، من بينها جثة علاء أبو زيد، وبعد أن يقوم بتشريحها هذا الطبيب الذي يعاني من مشكلات عائلية، يثير بتقريره كثير من الهوس الشعبي والإعلامي، وتطاله الاتهامات السياسية والأخلاقية، يبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره حيث يتغير مفهومها عن معنى الحقيقة واليقين بما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى قرار.