ملكة تايلاند تعود إلى القصر بعد التعافي من الأنفلونزا

أعلن مكتب البلاط الملكي التايلاندي اليوم الخميس، أن الملكة سيريكيت تعافت تماما من الانفلونزا بعد أن بقيت في المستشفى لعشرة أيام تقريبا.

وغادرت الملكة المستشفى وعادت إلى قصر في بانكوك، حيث لم تعد تعاني من الحمى. وأفاد المكتب بأن فحوص الدم والأشعة السينية على الرئة لم تظهر أي شيء غير طبيعي .

وكانت الملكة 86 عام،ا قد دخلت المستشفى في 19 أغسطس، بعد أسبوع من الاحتفال بعيد ميلادها في حفل خاص مع أبنائها وأحفادها في القصر.

ونظرا لاعتبارها أم لتايلاند، تم الاحتفال به أيضا بعيد ميلاد الملكة كعيد للأم في تايلاند.

ولم تظهر الملكة علانية في السنوات الأخيرة بسبب تدهور حالتها الصحية. لكن القصر نشر صورا لاحتفال عيد ميلادها الخاص لهذا العام ، حيث ظهرت على معقد متحرك ، وبشعر أبيض قصير للغاية.

يشار إلى أن الملكة هي قرينة الملك الراحل بوميبول أدولياديج ،الذي توفي في عام 2016 بعد أن بقي لسبعة عقود على العرش، وهي والدة الملك الحالي ماها فاجيرالونجكورن 66 عاما، الإبن الوحيد للزوجين.