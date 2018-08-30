منظمات دولية: إيران ما زالت متمسكة بالتزاماتها في الاتفاق النووي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير، أن طهران استمرت في التمسك بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، الذي يهدف لتقييد برنامجها النووي ،رغم انسحاب الولايات المتحدة منه.

وأفاد تقرير المنظمة الربع سنوي، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، بأن مخزون ايران من اليورانيوم المخصب، الذي يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية، دون حد الـ 300 كيلوجرام المنصوص عليه في الاتفاق.

وأضاف التقرير أنه وفقا لما تم الاتفاق عليه، فإن الأعمال المخطط لها لإنشاء مفاعل "أراك"، الذى كان يمكن أن ينتج البلوتونيوم لاستخدامه في الأسلحة، لاتزال معلقة.

وأوضح التقرير، أن إيران سمحت لمفتشي الوكالة بالدخول لتفتيش المواقع الرئيسية.

وتم التوصل إلى الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم خطة العمل المشتركة الشاملة، عام 2015 في فيينا من جانب إيران والقوى الكبرى الست (بريطانيا وفرنسا والمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة )، وهو مصمم لمنع طهران من صنع قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

ولم تجد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي خروقات للاتفاق من الجانب الإيراني، منذ بدء عمليات التفتيش في يناير 2016.