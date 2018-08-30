البحرية الأمريكية تضبط مئات الأسلحة الصغيرة في قارب بخليج عدن

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قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء، إن القوات البحرية ضبطت مئات من قطع الأسلحة الصغيرة بينها بنادق كلاشنيكوف في قارب بخليج عدن.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء وأن طاقم المدمرة جيسون دونام اعتلى القارب الشراعي الذي لا يرفع أي أعلام.

وامتنع المسؤول عن التعليق على وجهة القارب لكنه قال إن الأمر قيد التحقيق، وفقا لوكالة رويترز.

وخليج عدن واحد من أكثر ممرات الشحن نشاطا في العالم ويربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط باليمن من جهة الشمال والصومال بالجنوب وبحرب العرب من جهة الشرق.

وذكر المسؤول أن البحرية الأمريكية وسفنا تابعة لدول حليفة نفذت عمليات مماثلة فيما مضى وشمل ذلك ضبط مخدرات في قوارب بالمنطقة.