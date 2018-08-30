رئيس شباب الاشتراكيين في ألمانيا يطالب باستبعاد مؤلف كتاب معادِ للإسلام

طالب كيفن كونرت، رئيس شبيبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، باستبعاد تيو زارتسين، القيادي بالحزب، على خلفية نشر كتابه «استيلاء معاد»، الذي ينشر اليوم الخميس، ويشن فيه مؤلفه هجوما لاذعا على الإسلام والمسلمين.

وقال «كونرت» في تصريح لصحيفة «راين نيكار تسايتونج» الألمانية الصادرة اليوم، إن شباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي يؤيدون بشكل واضح القيام بمحاولة أخرى لـ«طرد زارتسين».

وأكد القيادي الشاب في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن السيد زارتسين لم تعد له صلة بالمبادئ الأساسية للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ومن المنتظر، أن يقدم وزير المالية الأسبق بولاية برلين، تيو زارتسين، كتابه اليوم الخميس والذي يحذر فيه من «استيلاء معاد» على ألمانيا من قبل الإسلام.

وأكد «كونرت»، أن هناك رغبة قوية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي للقيام بمحاولة ثالثة لاستبعاد «زارتسين» من الحزب بعد نشره الكتاب.

يشار إلى، أن الحزب فشل بالفعل مرتين حتى الآن في إجراءات استبعاد «زارتسين»، الذي ألف قبل سنوات كتابا مشابها بعنوان «ألمانيا تلغي نفسها»، حذر فيه من تغير التركيبة السكانية في ألمانيا لصالح الأجانب وخاصة القادمين من بلدان إسلامية.