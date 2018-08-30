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اعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للزمالك عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للزمالك العادية و الجمعية الغير عادية في اليوم الأول بتسجيل ١٠٤٣٢ عضو في اليوم الأول.

وبدأ التسجيل في الجمعية العمومية منذ الثانية ظهر اليوم وسيستمر التسجيل غدًا الجمعة.

ويعقد الزمالك جمعيته العمومية رغم إعلان اللجنة الأولمبية عن بطلان إجراءات الجمعية العمومية للنادي الأبيض "أعرف التفاصيل"

وتستلزم الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك حضور 7500 عضو لاكتمال النصاب القانوني بينما تستلزم الجمعية العمومية الغير عادية حضور 10 آلاف عضو.