قال عمر أسامة، شقيق بسام أسامة، قتيل الرحاب، المقتول على يد والد خطيبته، إنه تم التعدي عليه بألفاظ خارجة من قبل زوجة المتهم في قسم الشرطة أثناء التحقيق معهم، وهددته بسجنه، موضحًا أنه تم الكشف عن الاسم الحقيقي للوالد، وتبين ضلوعه في قضايا مخدرات وتزوير، بالإضافة إلى ضلوع الوالدة في العديد من قضايا الشيكات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أنه تلقى أثناء تواجده في قسم الشرطة من أجل التحقيقات، مكالمة هاتفية من الرقم الشخصي لأخيه ساومته على إعادته مقابل 600 ألف دولار، لإبعاد التهمة عن الجناة.



وتابع: «أشرف، والد الخطيبة، ده كان في القسم بيتحقق معاه وبيبص لي في وشي ويضحك ولا كأنه يعرف حاجة»، مستطردًا أن المساومين طلبوا دفع الفدية عن طريق العملة الرقمية أو «البيتكوين».



وذكر أنه بعد فترة من التحقيقات اعترف سائق المتهم بالجريمة، ومن ثم فقد فوجئ بخبر مقتل أخيه عندما عرض عليه رجال التحقيق المتعلقات الشخصية له، معقبًا: «حاولت أخبي الخبر عن أسرتي، ووالدتي لما عرفت وقعت من طولها».



