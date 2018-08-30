كشفت عمدة طوكيو، يوريكو كويكي، التي درست بقسم الاجتماع التابع لكلية الآداب، بجامعة القاهرة، عن قصة التحاقها بالدراسة والإقامة في مصر، قائلة: «أنا مصرية 100% وشربت مياه النيل وسأعود إلى مصر في المستقبل».

وأضافت «كويكي»، خلال لقائها مع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أنها جاءت إلى مصر لأول مرة عام 1971، ودرست اللغة العربية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم التحقت بجامعة القاهرة لدراسة الاجتماع بكلية الآداب، مستطردة أن أهم ما تتذكره خلال فترة دراستها بالجامعة هي مادة الانفجار السكاني.

وتابعت: «أعتقد إننا لو قمنا بعقد مقارنة بين مصر الحالية ومصر أثناء فترة دراستي بها في السبعينيات، سنجد أن تعداد السكان أصبح الضعف تقريبًا»، لافتة إلى عقد اتفاقية تآخي بين مدينتي القاهرة وطوكيو عام 1990.

وذكرت أن هناك تشابهًا بين القاهرة وطوكيو في مسألة الازدحام السكاني، لكن القاهرة تختلف بازدحامها المروري الشديد، وعدم احترام قواعد المرور.

وعقبت: «نحن في اليابان نتعلم كيفية احترام قواعد المرور في المدرسة، وسنتعرض للخطر إذا لم نحترم القواعد، لذلك نتعلم هذه الأمور منذ الطفولة، لأننا نعتبرها من ركائز المجتمع».

وبالنسبة للقمامة، أشارت إلى صعوبة رؤيتها في شوارع اليابان، رغم عدم وجود صناديق للقمامة في شوارعها، وذلك بفضل التعليم، موضحة أن الجميع يبقي قمامته معه يعود إلى منزله ليتخلص منها.