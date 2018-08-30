تعرف على تفاصيل حركة تنقلات سفراء مصر بالخارج

• واشنطن وباريس خارج الحركة.. عبدالخالق لإثيوبيا.. حسام عيسى للسودان.. وخالد عزمي لإسرائيل

اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، الحركة الدبلوماسية الجديدة فى عدد من العواصم العالمية، وعلى الرغم من انتهاء مدة سفراء واشنطن وباريس فإنهما لم تتضمنهما الحركة حيث تم المد لهما، كما تم استبعاد عدد من السفراء من الحركة.

وتضم الحركة تعيين السفير حسام الدين قاسم عيسى سفيرا لمصر بالسودان، والسفير أسامة عبدالخالق سفيرا لمصر لدى إثيوبيا، والسفير خالد محمود عبدالمنعم عزمى سفيرا مصر لدى إسرائيل، والسفير خالد وفيق ثروت سفيرا لمصر لدى أيرلندا، والسفير أيمن المشرفة سفيرا لمصر لدى الجزائر، والسفير نجلاء الظواهرى، سفيرا لمصر لدى غينيا، والسفير بهاء الدين الدسوقى، سفيرا لمصر لدى أرمينيا.

والسفير أحمد أبو زيد سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة كندا، السفير عادل حسن الألفى، سفيرا لمصر لدى البرتغال، السفير شريف البديوى، سفيرا لمصر لدى الإمارات، والسفير هانى صلاح، سفيرا لمصر لدى أفغانستان.

كما شملت السفير صلاح الدين المراسى سفيرا لمصر لدى الهند، وسفيرا غير مقيم لدى مملكة بوتان، والسفير أشرف محمد محيى الدين الموافى، سفيرا لمصر لدى المجر، والسفير أمل مصطفى محمد كامل مراد، سفيرا لمصر لدى شيلى.

وتعيين السفير شريف فؤاد مصطفى نجيب، سفيرا لمصر لدى جمهورية بنما، وغير مقيم لدى جمهورية نيكاراجوا وكوستاريكا. والسفير سعيد محمد السعيد هندام سفيرا لمصر لدى جمهورية التشيك، وغير مقيم لدى جمهورية الجبل الأسود، والسفير أحمد أحمد رشاد سلامة، سفيرا لمصر لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتم تعيين السفير باسم محمد عبدالعظيم خليل، سفيرا لمصر لدى سلوفاكيا، والسفير على عمر على سرى، سفيرا لمصر لدى كرواتيا، والسفير نهلة محمد عصام الدين الظواهرى، سفيرا لمصر لدى كازاخستان، وغير مقيم لدى قيرقيزستان.

وكذلك السفير أسامة محمود خليل، سفيرا لمصر لدى الإكوادور، والسفير شريف أحمد محمود كامل، سفيرا لمصر لدى الأردن، والسفير نهى ماهر خضر، سفيرا لمصر لدى السنغال، وغير مقيم لدى جامبيا والرأس الأخضر.

وشملت الحركة، السفير خالد سامى الأبيض، سفيرا مصر لدى كينيا وغير مقيم لدى سيشل، والسفير حسن أحمد شوقى، سفيرا مصر لدى مالاوى، والسفير عماد مجدى حنا كامل، سفيرا مصر لدى غانا، والسفير شريف محمد مختار ربيع، سفيرا مصر لدى بوركينا فاسو.

وكذلك السفير حاتم محمد جبر الألفى، سفيرا مصر لدى موزمبيق، وغير مقيم لدى سوازيلاند، والسفير حمدى شعبان عبدالحليم، سفيرا مصر لدى الكونغو، والسفير حسام حسين إسماعيل، سفيرا مصر لدى التوجو، والسفير محمد جابر أبو الوفا، سفيرا لمصر لدى تنزانيا وغير مقيم لدى جزر القمر، والسفير محمد إبراهيم نصر سالم، سفيرا لمصر لدى الصومال. وشملت الحركة 5 قناصل فى كل من هونج كونج وشنغهاى ومونتريال وفرانكفورت وباريس.