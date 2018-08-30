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مقتل ألمانيين في تحطم طائرة خفيفة في جبال الألب الفرنسية

باريس - د ب أ
نشر فى : الخميس 30 أغسطس 2018 - 3:51 م | آخر تحديث : الخميس 30 أغسطس 2018 - 3:51 م

قالت السلطات المحلية بإقليم سافوا الفرنسي اليوم الخميس، إن ألمانيين لقيا حتفهما عقب تحطم طائرتهما الخفيفة في جبال الألب الفرنسية بالقرب من الحدود الإيطالية.

وتم الإبلاغ عن فقدان الطائرة، وعلى متنها ألمانيين، الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرنيتش) أمس الأربعاء بالقرب من بلدة بورج سان ماورسي.

وتم إرسال مروحيتين تابعين لقوات الدرك للبحث عنهما قبل أن يتم وقف عمليات البحث خلال الليل بسبب أحوال الطقس.

وانضمت مروحيتان آخرتان لعملية البحث لدى استئنافها صباح اليوم. وتم العثور على حطام الطائرة نحو الساعة العاشرة وخمسين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.

وتحقق قوات الدرك حاليا في الحادث.


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