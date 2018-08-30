الرئيس الكوري الجنوبي يختار خمسة وزراء جدد

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اختار الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن اليوم الخميس، خمسة وزراء جدد لحقائب الدفاع والتعليم والصناعة والعمل والمساواة بين الجنسين، وذلك في أول تعديل وزاري يجريه منذ توليه منصبه.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن جيونج كيونج دو رئيس الاركان سوف يتولى منصب وزير الدفاع خلفا لسونج يونج مو، الذي تعرض لانتقادات لإخفاقه في احتواء جدل أحاط بوحدة استخبارات دفاعية.

وإذا تمت الموافقة على تعيينه، سوف يصبح جيونج أول جنرال بالقوات الجوية يتولى منصب وزير دفاع كوريا الجنوبية منذ أكثر من عقدين.

واختار مون كل من يون إيو هاي من الحزب الديمقراطي الحاكم لتولي منصب وزير التعليم، و سونج يون مون لتولي منصب وزير التجارة والصناعة .

وسوف يتولى لي جاي كاب، نائب وزير العمل السابق، منصب وزير العمل الجديد، كما سوف تشغل جين صن مي منصب وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة.

ويجب أن تخضع الشخصيات التي اختارها الرئيس لجلسة برلمانية لتأكيد تعيينهم، وذلك على الرغم من أن تعيينهم لا يتطلب موافقة برلمانية.

وقد شمل التعديل الوزاري الذي أجراه مون جاي إن أيضا أربعة نواب وزراء.

ويشار إلى أن ذلك سوف يكون أول تعديل وزاري يجريه "مون جاي إن" منذ أن تولى منصبه في مايو 2017.