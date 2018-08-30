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الرئاسة الفلسطينية: ليست أمريكا من يقرر مصير الفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني - محمود عباس (أبو مازن)
الرئيس الفلسطيني - محمود عباس (أبو مازن)
رام الله - د ب أ
نشر فى : الخميس 30 أغسطس 2018 - 7:06 م | آخر تحديث : الخميس 30 أغسطس 2018 - 7:06 م

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الشعب الفلسطيني وحده هو من "يقرر مصيره وينتخب قيادته الشرعية التي وقفت في وجه كل المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، وليست أمريكا أو غيرها".

واعتبر الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، تصريحات المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات التي أطلقها مؤخرًا "غير مقبولة وسافرة وتدخلاً مرفوضا بالكامل من قبل الإدارة الأمريكية في الشؤون الداخلية الفلسطينية".

وكان «جرينبلات» نشر بيانًا دعم فيه جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وقال إنه يجب أن تكون السلطة الفلسطينية جزءًا من الحل الفلسطيني لقطاع غزة وإذا لم يكن كذلك "فسيملأ الآخرون هذا الفراغ".

وعقب «أبو ردينة» بأنه "لا بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يقبل أن يكون بديلاً لخيار الشعب الفلسطيني، فهو بالتأكيد مشاركاً في مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية، وتحويلها من قضية شعب يريد الحرية والاستقلال لقضية إنسانية".


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