قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البحريني، جمال بو حسن، إن البحرين ترحب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياها بأنها تاريخية ومهمة.

وأوضح عضو «خارجية النواب البحريني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الخميس، أن المباحثات التي ستُجرى بين «السيسي» ونظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تطرق عدة ملفات هامة سياسية واقتصادية.

وأكد أنه سيتم بحث ما يدور في الإقليم العربي وآخر مستجدات القضايا اليمنية والسورية، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الملف الفلسطيني واستعراض الجهود المصرية لإتمام المصالحة الفلسطينية، متابعًا أن المباحثات تتناول أيضًا الملف الاقتصادي ومناقشة عدة أمور متعلقة بهبوط أسعار النفط، والأزمة الاقتصادية والتبادل التجاري والثقافي بين البلدين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، إلى مطار المنامة الدولي، في مستهل جولة خارجية، تشمل أيضًا الصين وأوزبكستان.