ترامب: لا يوجد سبب لاستئناف التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان صدر عنه الأربعاء، إنه لا يوجد سبب لاستئناف التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية.



وجاء في البيان: "يعتقد الرئيس أن علاقته مع (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونج أون جيدة جدا وودية، ولا يوجد سبب في الوقت الحالي لإنفاق مبالغ كبيرة من المال على المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".



وأضاف البيان الذي نشره ترامب في شكل تغريدات على حسابه على تويتر: "إلى جانب ذلك يستطيع الرئيس أن يبدأ على الفور التدريبات المشتركة مرة أخرى مع كوريا الجنوبية واليابان إذا اختار ذلك. وإذا فعل ذلك، فإنها (المناورات) ستكون أكبر من أي وقت مضى".



وفي اليوم السابق لإعلان ترامب، كان وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، أشار إلى أن الولايات المتحدة سوف تستأنف التدريبات العسكرية مع سول، التي أوقفها الرئيس الأمريكي أثناء مشاركته في محادثات مع زعيم كوريا الشمالية.



وأمر ترامب الأسبوع الماضي وزير خارجيته مايك بومبيو بعدم التوجه إلى كوريا الشمالية لإجراء محادثات كانت مقررة سلفا، قائلا إنه لم يتحقق تقدم كاف بشأن نزع السلاح النووي.



وقال ترامب إنه يعتقد أن "كوريا الشمالية تتعرض لضغوط هائلة من الصين بسبب منازعاتنا التجارية الكبرى"، وأن بكين تقدم قدرا كبيرا من المساعدات لبيونج يانج "وهذا غير مفيد!".



وفي حديث مع الصحفيين في البيت الأبيض، أضاف ترامب: "أعتقد أن الصين تجعل الأمر أكثر صعوبة فيما يتصل بعلاقتنا مع كوريا الشمالية".



والتقى الرئيس الأمريكي زعيم كوريا الشمالية في يونيو بسنغافورة. وبعد القمة قال ترامب إنه "لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية".