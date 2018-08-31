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أعرب أحمد حسام "ميدو" نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، عن فخره بتواجد محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي ضمن المرشحين النهائيين على جائزة أفضل لاعب في أوروبا رغم خسارتها لصالح الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني.

وتم اختيار مودريتش كأفضل لاعب في أوروبا على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق، و محمد صلاح، خلال حفل جوائز الاتحاد الأوروبي والذي أقيم بمدينة موناكو الفرنسية.

وغاب رونالدو عن حفل توزيع الجوائز، وأشار ميدو إلى أن النجم البرتغالي خسر دعم ريال مدريد عملاق أوروبا، وأنه بانتقاله إلى يوفنتوس خسر القوة الناعمة للملكي.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ميدو :" رونالدو ظن بأن خروجه من ريال مدريد لن يخسر القوي الناعمة للنادي الملكي".

وأتم ميدو :" فخور بوجود صلاح ضمن قائمة الأفضل، فعلاً فخر لنا جميعًا"