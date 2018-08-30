الخميس 30 أغسطس 2018 7:10 م القاهرة القاهرة 31.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

فيتنام تعتقل رجلا بدعوى التخطيط لأعمال إرهابية

أرشيفية
أرشيفية
هانوي - د ب أ
نشر فى : الخميس 30 أغسطس 2018 - 7:05 م | آخر تحديث : الخميس 30 أغسطس 2018 - 7:05 م

ألقت الشرطة في جنوب فيتنام القبض على رجل، اتهم بأنه عضو في جماعة محظورة مناهضة للحكومة تسمى "فييت تان".

وجرى اعتقال لوتش بينه (44 عاما) في مداهمة تمت فجرًا بعد أن عبر الحدود من كمبوديا وبحوزته مجموعة من الأسلحة، توجه بها إلى منزله.

وذكر بيان نشرته وزارة الأمن العام أن «بينه» كان يعتزم تنفيذ أعمال "إرهابية".

وعثرت السلطات خلال المداهمة على مسدسين وسبع بنادق هوائية و500 رصاصة ومنشورات مناهضة للحكومة.

وقالت الشرطة، إن «بينه» اعترف بامتلاك الاسلحة.

ولم توضح الشرطة ما إذا كان الرجل أٌقر بأنه عضو في "فيت تان"، وهو حزب معارض في المنفى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك