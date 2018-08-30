فيتنام تعتقل رجلا بدعوى التخطيط لأعمال إرهابية

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ألقت الشرطة في جنوب فيتنام القبض على رجل، اتهم بأنه عضو في جماعة محظورة مناهضة للحكومة تسمى "فييت تان".

وجرى اعتقال لوتش بينه (44 عاما) في مداهمة تمت فجرًا بعد أن عبر الحدود من كمبوديا وبحوزته مجموعة من الأسلحة، توجه بها إلى منزله.

وذكر بيان نشرته وزارة الأمن العام أن «بينه» كان يعتزم تنفيذ أعمال "إرهابية".

وعثرت السلطات خلال المداهمة على مسدسين وسبع بنادق هوائية و500 رصاصة ومنشورات مناهضة للحكومة.

وقالت الشرطة، إن «بينه» اعترف بامتلاك الاسلحة.

ولم توضح الشرطة ما إذا كان الرجل أٌقر بأنه عضو في "فيت تان"، وهو حزب معارض في المنفى.