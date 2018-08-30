مودريتش الأفضل في اوروبا

توج الدولي الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، متفوقًا على محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل والمقام بموناكو الفرنسية.

موسم مودريتش الإستثنائي كان السبب وراء فوزه بالجائزة، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي، مع ريال مدريد الإسباني، وقاد المنتخب الكرواتي للمركز الثاني في كأس العالم روسيا2018، ليفوز بجائزة أفضل لاعب في المونديال.

وبفوزه بالجائزة أصبح مودريتش اللاعب الخامس الذي يحقق الجائزة منذ تأسيسيها عام 2011، بعد ليونيل ميسي ( 2011-2015) وأندريس إنيستا ( 2012)، وفرانك ريبيري (2013)، ورونالدو ثلاث مرات ، ( 2014، 2016-2017) ليصبح أول لاعب يفوز بها مرتين على التوالي.

وتم اختيار مودريتش كأفضل لاعب وسط في أوروبا أيضًا، بعد المنافسة مع الدولي االبلجيكي ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي كيفين دي بروونية، والألماني توني كروس لاعب ريال مدريد.