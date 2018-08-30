كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل العمل داخل الهيئة وكيفية الوصول إلى توقعات الجو في الفترات المختلفة، موضحًا أن هناك حوالي 100 محطة للرصد منتشرة على مستوى الجمهورية، تقوم بقياس ورصد اتجاه وسرعة الرياح، وارتفاع وكثافة السحب، بالإضافة إلى درجات الحرارة والرطوبة والضغط، وذلك على رأس كل ساعة من اليوم.

وأضاف «عبد العال»، خلال لقائه مع برنامج «صوت الناس»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أنه يتم تجميع كل هذه المعلومات ثم إرسالها لبنك المعلومات الدولي الخاص بالأرصاد الجوية، وفي المقابل يرسل البنك رصدات العالم كله، ليقوم أخصائي الأرصاد بتفريغ المعلومات على الخريطة، ثم فصل الكتل الباردة عن الكتل الساخنة، متابعًا: «هذه هي الطريقة اليدوية، لكن كل هذا يتم آليًا من خلال الكمبيوتر الآن».

وذكر أن هذا الأخصائي ينبغي أن يكون حاصلًا على بكالوريوس العلوم، بالإضافة إلى دبلوم الدراسات العليا في الأرصاد الجوية، مشيرًا كذلك إلى اجتيازه لعدد من الدورات التدريبية المتقدمة في مركز التحليل بمطار القاهرة.

وأوضح أن هذا التدريب العالي يمكنه من اكتشاف حركة الكتل الساخنة والباردة الموجودة على الخريطة، وتحديد الكتل التي ستدخل المجال المصري، وبيان سماتها الفيزيائية، والمدى الزمني لبقائها، متابعًا: «بيعمل حساباته ومن خلال شغله بيقدر يتوقع طبيعة الجو».

واستطرد أن خبير الأرصاد الجوية، لا يمكنه التنبؤ بحالة الطقس بالنظر إلى السماء، دون الاعتماد على الخرائط والبيانات التي يرسلها القمر الصناعي، معقبًا: «ده كده يبقى ضرب من الخيال، ومش شغل علمي».