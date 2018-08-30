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بالفيديو.. الأمير «هاري» يكسر البروتوكول الملكي ويغني على المسرح

كتبت - بسنت الشرقاوي
نشر فى : الخميس 30 أغسطس 2018 - 10:39 م | آخر تحديث : الخميس 30 أغسطس 2018 - 10:39 م

كسر الأمير «هاري» البروتوكولات الملكية عدة مرات، بداية من علاقته بالممثلة الأمريكية سابقًا «ميجن» قبل زواجهما آنذاك، مرورًا بلقطات كسر القواعد خلال الخطوبة، وحتى بعض المخالفات خلال زفافهما.

وكانت آخر المشاهد التي كسر فيها الأمير البروتوكول، اليوم عندما أدى «هاري» أغنية «You will be back»، عقب حضوره عرض مسرحي خيري لصالح مؤسسة الأمير هاري الخيرية «سنتيبل»، التي تساعد الأطفال والشباب المصابين بمرض «الإيدز» في جنوب إفريقيا، وذلك برفقة زوجته «ميجن»، بحسب «بي بي سي».

وظهر «هاري» في فيديو مصور وهو يعتلي المسرح بعد انتهاء العرض، ويلقي الأغنية بمشاركة أبطال العرض، وسط تهليل وتشجيع من الجمهور الذي طالبه باستكمال الأغنية لكنه رفض.

حضر الأمير العرض مرتديًا رابطة عنق أنيقة، بينما كسرت زوجته البروتوكول لتثير الجدل بارتدائها فستانًا قصيرًا ضد قواعد الأميرات.


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